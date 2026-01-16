Почему важно развивать туризм? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Рассмотрение кадровых вопросов в кабинете главы государства подарило нам невероятно перспективную стратегию экономического развития Беларуси на долгие годы. «Великое дело, когда к тебе приезжают туристы», – подчеркнул Александр Лукашенко, говоря о необходимости развивать туристическое направление в Беларуси еще активнее.

Собственно говоря, почему Президент говорит о великом деле? Отвечая на этот вопрос, многие, кто отправлялись куда-либо в отпуск, могут вспомнить о том, как динамично тратились деньги в гостях. И при условии, что выбранная страна для отдыха предлагала не только визуальные или историко-культурные впечатления, но и качественные товары хотелось увезти, если не все, то многое.

С одной стороны, разнообразие качественных товаров и правда манит своим изобилием, а с другой, увозя из понравившейся страны что-то предметное, человек продолжает оживлять впечатления, уже будучи дома. Достаточно просто взять в руку предмет и ассоциативные связи с отпуском отзовутся теплом. В какой-то момент подобного рода воспоминания могут оказаться поддержкой. В этом смысле ресурс увезенных товаров и сувениров гораздо шире, чем можно себе представить. Тем более, если приобретенный продукт сделан качественно.