Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Рассмотрение кадровых вопросов в кабинете главы государства подарило нам невероятно перспективную стратегию экономического развития Беларуси на долгие годы. «Великое дело, когда к тебе приезжают туристы», – подчеркнул Александр Лукашенко, говоря о необходимости развивать туристическое направление в Беларуси еще активнее.
Собственно говоря, почему Президент говорит о великом деле? Отвечая на этот вопрос, многие, кто отправлялись куда-либо в отпуск, могут вспомнить о том, как динамично тратились деньги в гостях. И при условии, что выбранная страна для отдыха предлагала не только визуальные или историко-культурные впечатления, но и качественные товары хотелось увезти, если не все, то многое.
С одной стороны, разнообразие качественных товаров и правда манит своим изобилием, а с другой, увозя из понравившейся страны что-то предметное, человек продолжает оживлять впечатления, уже будучи дома. Достаточно просто взять в руку предмет и ассоциативные связи с отпуском отзовутся теплом. В какой-то момент подобного рода воспоминания могут оказаться поддержкой. В этом смысле ресурс увезенных товаров и сувениров гораздо шире, чем можно себе представить. Тем более, если приобретенный продукт сделан качественно.
Алена Дзиодзина:
Широкое разнообразие белорусского производства предлагает продукты питания на любой вкус, качественно сделанную обувь и большой ассортимент косметики по адекватным ценам. «Я часто говорю: не надо возить, продукцию продавать какую-то. Они с удовольствием покупают», – подчеркнул Президент, говоря о гостях Беларуси, приезжающих сюда из других государств. Примечательно то, что популярность белорусских товаров не угасает даже в тех странах, куда из политических соображений перестали ввозить продукцию местных брендов.
Например, в Риге до сих пор с уважением вспоминают белорусскую обувь, многие и правда предпочитали Belwest или Marko другим иностранным брендам. Допустим, что человек из Риги на данный момент лишен возможности купить белорусскую обувь в Латвии, однако теоретически ничто не мешает ему те же сапоги купить здесь и увезти их с собой по окончанию турпоездки.
«Нам меньше централизованно будет работы, поэтому туризм – это здорово», – подчеркнул Президент, говоря о подобных случаях, когда иностранный турист покупает белорусский товар и сам вывозит его, возвращаясь домой. Так человек получает хорошие впечатления и товар, а страна – неплохую экономическую поддержку и прибыль.
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