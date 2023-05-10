Почему собаки воют и как электроошейник испортит жизнь питомца? Кинолог об общении человека с животным

Существует стереотип, что характер собаки полностью зависит от породы, но это не так. Каждый хвостатый друг уникален и может испытывать богатый спектр эмоций. Как найти общий язык с домашним любимцем, подскажет зоопсихолог.

Алеся Малишевская, зоопсихолог, кинолог:

Любое воспитание начинается со зрительного контакта, потому что собаки больше смотрят не на команды, а на язык тела и взгляды. Они это прекрасно понимают. Если хозяин обращается со своей собакой в сжатой позе, то собака вряд ли будет его слушаться. Поза вожака – прямая спина, уверенный взгляд. Собака не будет доверять человеку, который не уверен в себе. Кличка, взгляд в глаза и даем вкусняшку. А ведь кроме непослушания есть и более серьезная проблема – агрессия.

Алеся Малишевская:

Когда собака готова к принятию самостоятельного решения, в любом случае напрягается спина, голова будет поднята и уже по хвосту мы будем определять, что она планирует. Хвост поднят вверх и распушился, холка распушилась, он хочет казаться больше, соответственно, скорее всего он планирует нападать, защищать свою территорию. И даже если вам не удалось заняться воспитанием питомца, никогда не поздно начать образовательный процесс.

Метис по кличке Эльф вырос в приюте, а к новым хозяевам попал в возрасте семи месяцев. До переезда малыш имел множество фобий, однако любящая семья помогла ушастому преодолеть испытания судьбы достойно.

Алина Гришанович, хозяйка метиса Эльфа:

За первое занятие мы решили проблему. Собака очень любит ездить на машине, мы часто куда-то выезжаем с ним. Он радостно запрыгивает в багажник, но так же радостно выпрыгивает при остановке машины. За первое занятие была решена проблема несанкционированного выхода из машины, и за три занятия у нас была поставлена команда «рядом». Также у нас была сложная, учитывая его голодное детство, проблема подбора. Здесь благодаря Алесе, за что именно от Эльфа ей огромное спасибо, мы перешли с сухого корма на натуральное питание, ввели кости, субпродукты, рубец, который так полезен. Эта проблема не ушла совсем, и Алеся об том предупреждала, но снизилась процентов на 70.

Ночные серенады в исполнении северных красавцев назвать романтичными язык не повернется. Для многих концерты пушистых звезд – настоящая головная боль. Но четвероногие вокалисты так не считают. Вой – это особый способ общения. Алеся Малишевская:

Есть порода воющая. Маламут, например. 99 % маламутов воют, но если порода не предполагает врожденный вой, то надо искать причину. Это не скука. Это связано со статусом. Где-то просажен статус у хозяина, и поэтому собака чувствует себя неуверенно, когда расходится стая. Либо она боится оставаться одна, либо это потеря контроля за стаей, то есть нужно искать причину. Это всегда индивидуально. Хотите успокоить болтливого питомца – попытайтесь понять причину необычного поведения. Забота и внимание – ваши верные спутники. А вот про знаменитые электрошоковые ошейники забудьте – так вы только наведите животному.