Почему полувековые двухэтажки агрогородка «Ходцы» Витебской области ни разу не видели капремонта?

При этом, отопление в домах печное, крыши текут, а стены покрылись плесенью. Ситуацию усугубляет то, что в домах нет ни газа, ни воды, ни канализации.

В благополучную жизнь агрогородка «Ходцы» эти двухэтажки вписываются с трудом. Построенные в начале 60-х, дома ни разу не видели капремонта.

Антонина Антоновна, жительница агрогородка «Ходцы»:

– Все разваленное, ни воды нет, ни отопления. Тягаешь дров. Вода течет в дом.

Антонина Антоновна – самая пожилая из всех жильцов. Но в таких полевых условиях и она ежедневно проходит курс молодого бойца: мыльную воду после стирки или мытья посуды приходится выливать прямо во двор, а питьевая вода – из колодцев.

Грязные ручьи стекают в местное озеро. Впрочем, не только они. Канализации в домах нет, выгребных ям во дворах тоже. Вроде бы недавно ремонтировали кровли. Но они по-прежнему текут. На улице Набережной вода просочилась даже за стены. В комнатах сырость и плесень.

Жительница агрогородка «Ходцы»:

– Вот у меня наверху на втором этаже детская комната, пленку мы здесь не можем снять ни зимой, ни летом, окно, оно вот так шевелится, дует, как будто ты на улице.

В таком плачевном состоянии находятся пороги домов, жильцы которых устали оббивать пороги различных инстанций. Решения же коммунальных проблем пока не видно, как и света сквозь затянутые пленкой окна.

Жильцы не перестают писать во все местные коммунальные хозяйства. Но квартирные вопросы до сих пор остаются без ответов.

Ольга Щербакова, председатель Ходцевского сельсовета:

– В общем-то, капитальный ремонт планируется заранее, где-то стоит, в каком году будет проходить, но это нужно уточнить в жилищно-коммунальном хозяйстве. А практически текущий ремонт, даже приближенный к капитальному ремонту, им был сделан в 2008 году.

Без газа, воды и канализации жить в 21-м веке люди отказываются. Рядом недавно проложили газопровод. Дело за малым – провести коммуникации в дома. Местные власти советуют взять кредит, а вот здравый смысл говорит об обратном.

Жительница агрогородка «Ходцы»:

– Нет смысла. Все наши дома от 62 и до 70. Зачем в это гнилье вкладывать такие средства?

Одно ясно, что спасение этих домов – дело рук самих проживающих. Потому что, сколько времени пройдет до очередного текущего ремонта, не знает никто.

Татьяна Серегина, Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебская область.