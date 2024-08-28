Победителей конкурса «Минский мастер» назовут 13 сентября

Более 1,5 тысячи профессионалов своего дела приняли участие в конкурсе «Минский мастер». И только 39 человек попали в заветный список лучших. Их имена мы узнаем 13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди победителей представители разных профессий. В том числе водитель, продавец, токарь, врач, учитель, спасатель-пожарный, социальный работник, швея, уборщик территорий, рабочий зеленого строительства, парикмахер, почтальон, горничная и другие. Каждому необходимо было пройти несколько этапов. Кстати, среди победителей – 11 человек в возрасте до 31 года.