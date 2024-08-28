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Победителей конкурса «Минский мастер» назовут 13 сентября

28 августа 2024 17:56
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Более 1,5 тысячи профессионалов своего дела приняли участие в конкурсе «Минский мастер». И только 39 человек попали в заветный список лучших. Их имена мы узнаем 13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Среди победителей представители разных профессий. В том числе водитель, продавец, токарь, врач, учитель, спасатель-пожарный, социальный работник, швея, уборщик территорий, рабочий зеленого строительства, парикмахер, почтальон, горничная и другие. Каждому необходимо было пройти несколько этапов. Кстати, среди победителей – 11 человек в возрасте до 31 года.

Победителей конкурса «Минский мастер» назовут 13 сентября-2

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Мастера – это те люди, которые заслуживают уважения, которые являются профессионалами в своих отраслях. Достаточно большое количество людей — это жилищно-коммунальная система, наши коммунальники, труд которых мы иногда не видим, но ощущаем в повседневной жизни. Спецификой этого года стало то, что появилось несколько новых профессий. Мы очень большое внимание уделяем в том числе и системе образования, медицинской системе. Хотя конкурс изначально задумывался как рабочие профессии, но он стал более масштабным. И сегодня есть профессии служащих.

Конкурс профессионального мастерства «Минский мастер» проводится ежегодно. Цель – выявление талантливых, творческих работников, повышение профессионального уровня и квалификации сотрудников. Награждение пройдет в концертном зале «Верхний город» в рамках празднования 957-летия Минска.

# Профессии # Конкурс

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