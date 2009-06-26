По факту гибели велогонщицы Зинаиды Стагурской возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 - нарушение правил дорожного движения. Как рассказал Владимир Фролов, выезжавший на место происшествия, трагедия произошла на участке дороги Витебск-Гомель трассы Санкт-Петербург-Одесса. По словам начальника РОВД, Зинаидой Стагурской были выполнены все условия безопасности, которые правила дорожного движения предписывают соблюдать велосипедистам.
Спортсменка готовилась к выступлению на чемпионате Беларуси.
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Витебского РОВД Владимир Фролов.