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По факту гибели велогонщицы Зинаиды Стагурской возбуждено уголовное дело

26 июня 2009 10:52
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Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 - нарушение правил дорожного движения. Как рассказал Владимир Фролов, выезжавший на место происшествия, трагедия произошла на участке дороги Витебск-Гомель трассы Санкт-Петербург-Одесса. По словам начальника РОВД, Зинаидой Стагурской были выполнены все условия безопасности, которые правила дорожного движения предписывают соблюдать велосипедистам.

Спортсменка готовилась к выступлению на чемпионате Беларуси.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Витебского РОВД Владимир Фролов.
# общество # Велоспорт

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