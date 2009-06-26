По факту гибели велогонщицы Зинаиды Стагурской возбуждено уголовное дело

Жильцам хрущевок запретят пользоваться балконами

В ближайшее время службы ЖКХ собираются побывать во всех панельных домах старой застройки и проверить балконы на прочность. Износ конструкций балконов и лоджий является одним из 27 факторов, от которых напрямую зависит безопасность людей.