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Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле

20 ноября 2021 14:39
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Новости Беларуси. В Гомеле прошел областной праздник тружеников села «Дожинки-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон для аграриев был непростым. Часть посевов погибла из-за аномальной засухи и жары. Тем не менее главная задача выполнена: нужный запас продовольствия обеспечен.  

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле-1

Лучших по традиции отметили наградами. Во время этой уборочной планку в 1 000 тонн преодолели 270 экипажей. В лидерах на жатве – Добрушский, Брагинский и Речицкий районы. Ну а первое место за достижения в сфере животноводства в 2021 году у Мозырского района.  

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле-4

Николай Варганов, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:
Честно сказать, я работаю еще со школы – то помощником, то комбайнером. Больше уже 20 лет работаю в этой системе.  

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле-7

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:
Результаты, конечно, делают трудовые коллективы, а Мозырщине в этом очень повезло, потому что у нас работают действительно мастера своего дела. Они очень ответственно относятся к своим обязанностям. И всегда, когда человек выполняет свою работу, посевы производятся в срок, технологические моменты в животноводстве выполняются своевременно, тогда в целом есть результаты работы, которые отражаются на количественных показателях, выручке и достойной заработной плате.  

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле-10

К областному празднику аграриев подготовили масштабную выставку сельхозтехники на главной площади города. Кстати, в эту уборочную страду на полях Гомельской области работало практически 1 000 комбайнов, 93 % из которых с логотипом «Полесье».  

# Сельское хозяйство # общество # Николай Варганов # Елена Павлечко # Фотофакт

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