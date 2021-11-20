Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле прошел областной праздник тружеников села «Дожинки-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сезон для аграриев был непростым. Часть посевов погибла из-за аномальной засухи и жары. Тем не менее главная задача выполнена: нужный запас продовольствия обеспечен.

Лучших по традиции отметили наградами. Во время этой уборочной планку в 1 000 тонн преодолели 270 экипажей. В лидерах на жатве – Добрушский, Брагинский и Речицкий районы. Ну а первое место за достижения в сфере животноводства в 2021 году у Мозырского района.

Николай Варганов, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:

Честно сказать, я работаю еще со школы – то помощником, то комбайнером. Больше уже 20 лет работаю в этой системе.

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:

Результаты, конечно, делают трудовые коллективы, а Мозырщине в этом очень повезло, потому что у нас работают действительно мастера своего дела. Они очень ответственно относятся к своим обязанностям. И всегда, когда человек выполняет свою работу, посевы производятся в срок, технологические моменты в животноводстве выполняются своевременно, тогда в целом есть результаты работы, которые отражаются на количественных показателях, выручке и достойной заработной плате.