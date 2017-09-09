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«Плакала от счастья и махала тяжёлым кубком над головой»: парикмахер-«Минчанин года» о долгожданной победе

09 сентября 2017 19:05
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Анастасия Яткова стала «Минчанином года» в сфере бытового обслуживания, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Парикмахер-модельер 6-го разряда возглавляет независимую команду Республики Беларусь по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике.

Путь в профессию для Насти был долгим и тернистым.

«Плакала от счастья и махала тяжёлым кубком над головой»: парикмахер-«Минчанин года» о долгожданной победе-1

Долгое время девушка профессионально занималась спортом и решила поступать на парикмахера буквально за два месяца до экзаменов.

Анастасия Яткова, парикмахер-модельер 6-го разряда, абсолютная чемпионка России, Финляндии, Греции, Италии, Польши, Украины и Беларуси:
От меня не один преподаватель отказался, но я рисунок, всё равно, сдала на 5 баллов – по 5-балльной системе на то время.

У Анастасии – масса трофеев.

«Плакала от счастья и махала тяжёлым кубком над головой»: парикмахер-«Минчанин года» о долгожданной победе-4

В марте 2017 года она победила в Открытом чемпионате Кипра в номинации «Свадебная прическа», завоевала более 150 медалей и наград на международных чемпионатах.
Настя – абсолютная чемпионка России, Финляндии, Греции, Италии, Польши, Украины и Беларуси. Однако, одна особенная награда греет сердце до сих пор. За победу на фестивале красоты «Невские берега» девушка билась три года.

Анастасия Яткова, парикмахер-модельер 6-го разряда, абсолютная чемпионка России, Финляндии, Греции, Италии, Польши, Украины и Беларуси:
Плакала от счастья. Я даже так махала этим тяжёлым кубком над головой, что все удивлялись, вообще, как мне сил хватило, потому что, как бы, платформа у кубка сделана из мрамора.

И он очень тяжёлый, и очень большой.

«Плакала от счастья и махала тяжёлым кубком над головой»: парикмахер-«Минчанин года» о долгожданной победе-7

Чувствовать и понимать волосы – это про неё.
Настя уверена: профессия парикмахера тесно связана с психологией. Подобрать человеку прическу, успокоить перед торжеством, вселить уверенность в собственной красоте – всё это отличает истинного мастера. 

# общество # День города в Минске-2017

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