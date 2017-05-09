Прямой эфир

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно

09 мая 2017 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Плац-парадом и реконструкцией боя встречали День Победы в Гродно. Сотни людей собрались 9 мая на Кургане Славы.

Шествие памяти растянулось на весь проспект Космонавтов. В составе колонны школьники и студенты, горожане и туристы. А ветеранов жители встречали бурными аплодисментами.

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-1

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-3

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-5

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-7

Возложение венков и марш войск Западного оперативного командования. Несмотря на ветреную погоду, все традиции Дня Победы были соблюдены.

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-10

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-12

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-14

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, 63-й батальон связи, в составе 34-го гвардейского стрелкового корпуса 9 мая отметили День Победы, именно в тот день, когда Прага была освобождена. Каждый раз мы говорим о том, что Беларусь за это время стала сильной, свободной, независимой. Я бы еще добавила: культурной, спортивной, гостеприимной.

Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно-17

Марианн Мурин, почетный консул Беларуси в Словакии:
Может быть, видите мои слезы. Это просто то, что я выражаю. Можно сказать спасибо этому народу, Гродненщине.   

9 мая в Гродно весь день в разных уголках города проходят праздничные программы. Жителей еще ждет плац-концерт духового оркестра и исполнение хором песни «Катюша». Вечером же небо над Курганом Славы окрасит победный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2017 # Марианн Мурин

Другие новости рубрики

Все новости
Символ Победы в Берлине. Ветеран ВОВ Георгий Артеменков – о «галстуке Рейхстага»
09 мая 2017 10:37

Символ Победы в Берлине. Ветеран ВОВ Георгий Артеменков – о «галстуке Рейхстага»

Фотофакт: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы
09 мая 2017 10:36

Фотофакт: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы

День Победы-2017: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы – видеоверсия
09 мая 2017 09:49

День Победы-2017: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы – видеоверсия