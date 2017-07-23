«Письмам счастья» – пять лет: какой эффект они дали за годы и как ГАИ Гомельской области ломает стереотипы водителей

Новости Беларуси. 12 фиксирующих устройств на 150 километров дороги. В Гомельской области решили сломать водительские стереотипы и контролировать скоростной режим, подчиняясь не только формальной логике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году белорусы незаметно для самих себя отметили своеобразный юбилей. Ровно пять лет назад белорусские автолюбители получили свои первые «письма счастья». Тогда же на наших дорогах появились такие знаки: они предупреждают о том, что автомобиль въезжает в зону автоматического контроля скоростного режима. Однако, несмотря на предупреждения, в среднем автоматический датчик фиксирует за смену приблизительно 100 нарушений скоростного режима. Водительский нигилизм – пренебрежение любыми предупреждениями – опытный инспектор Петр Масолбасов для себя объясняет элементарной невнимательностью.

Петр Масолбасов, инспектор ДПС Гомельского отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Из 100 все равно находятся водители, которые пренебрегают этим и нарушают правила дорожного движения, в частности скоростных режимов. Оправдываются люди тем, что не заметили либо отвлеклись от управления. Однако еще одну водительскую особенность невнимательностью никак не оправдать. После проезда зоны фотофиксации многие норовят наверстать упущенное и часто прибавляют газу сверх нормы в уверенности, что подряд два датчика стоять не будут. На этот раз логику нарушили.

Евгений Макаров, водитель:

Есть и на моей душе грех. Иногда прибавляешь, в конце населенного пункта. Продублированные дважды стационарные датчики показали: пять лет «писем счастья» сделали свое дело. Водительскую невнимательность беспристрастная техника и круглые суммы штрафов в значительной мере все же излечили. Константин Каребо, старший инспектор управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

С каждой неделей фиксация нарушений скоростных режимов идет на убыль Водители привыкли не только к стационарным датчикам, которые стоят в этой точке, и они фактически снижают скорость до разрешенной, привыкли уже и к работе мобильных датчиков контроля скорости. В целом скоростные режимы стабилизируются. Как подтверждение слов: за несколько часов в зоне одновременного действия трех типов датчиков скорости единственный не прошедший испытание автомобиль – на иностранных номерах.