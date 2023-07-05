Пищевые добавки по заниженной в 5 раз стоимости пытались ввезти в Беларусь из Польши

Новости Беларуси. Таможенники пункта пропуска «Козловичи» пресекли ввоз на территорию страны пищевых добавок из Польши по стоимости, заниженной в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель фуры предоставил документы, в которых груз оценивался почти в 80 тысяч рублей. Но специалисты заподозрили, что товар намного дороже.