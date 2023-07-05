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Пищевые добавки по заниженной в 5 раз стоимости пытались ввезти в Беларусь из Польши

05 июля 2023 06:48
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Новости Беларуси. Таможенники пункта пропуска «Козловичи» пресекли ввоз на территорию страны пищевых добавок из Польши по стоимости, заниженной в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пищевые добавки по заниженной в 5 раз стоимости пытались ввезти в Беларусь из Польши-1

Водитель фуры предоставил документы, в которых груз оценивался почти в 80 тысяч рублей. Но специалисты заподозрили, что товар намного дороже.

Пищевые добавки по заниженной в 5 раз стоимости пытались ввезти в Беларусь из Польши-4

После дополнительной проверки выяснилось: на самом деле цена добавок – 400 тысяч. Занизив стоимость товара, перевозчик мог бы сэкономить около 60 тысяч рублей на уплате таможенных пошлин, а теперь ему грозит штраф до 30 % от стоимости груза.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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