Петришенко о II Играх стран СНГ: спортсмены будут обеспечены всем по лучшим мировым стандартам
Новости Беларуси. Главное спортивное событие 2023 года. Девять государств уже подтвердили свое участие во II Играх стран СНГ, до старта которых остается чуть меньше трех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет активная подготовка к международным соревнованиям.
Детали проведения стартов обсудили сегодня, 4 мая, на заседании оргкомитета в Молодечно. Участие в нем принял вице-премьер Игорь Петришенко. Райцентр станет одной из площадок проведения игр. Здесь в городском парке культуры и отдыха будут соревноваться волейболисты-пляжники.
В ходе рабочего визита Игорь Петришенко ознакомился со спортивной инфраструктурой. Сейчас на будущей арене ведутся строительные работы. Также в Молодечно уже определены места для проживания и питания участников. Как отметил вице-премьер, спортсмены будут обеспечены всем необходимым по лучшим мировым стандартам.
Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
Сегодня у нас в Молодечно имеется много спортивных площадок по разным видам спорта. Но один из таких видов спорта – это пляжный волейбол. Сегодня, наверное, во всей стране таких площадок немного. Для проведения II Игр СНГ у нас все будет готово. В принципе, сейчас активно ведутся эти подготовительные мероприятия. Мы располагаем также и пунктами общественного питания, которые обеспечат всех желающих приехать и принять участие в играх.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы должны продемонстрировать и туристический потенциал нашей страны в целом. Поэтому, я думаю, и болельщики, и туристы с 4 по 14 августа активно будут посещать нашу страну и соревнования. Болеть, собственно, иностранные туристы будут за свои команды, если они приедут. Но, надеемся, наши внутренние туристы, белорусы, будут переживать за наших спортсменов. И болеть, и поддерживать.
Помимо Молодечно, Игры стран СНГ примет десяток белорусских городов. Кроме спортсменов из государств Содружества, на наши арены приедут участники из Китая, Монголии, Египта и не только. Таким образом, соревнования пройдут в открытом формате.