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Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»

02 марта 2021 17:07
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Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»-1

В учебный процесс включены не только предметы юридического профиля и физподготовки. Сегодня выпускник – это еще высококлассный айтишник. Основы компьютерной разведки в расписании старшего курса – таковы запросы времени. В 2020 году состоялся первый выпуск специалистов по противодействию киберпреступлениям. Главная задача вуза неизменна – подготовка профессионалов, которые готовы прийти на помощь людям в любую минуту.   

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Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»-4

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Наш абитуриент – это абитуриент со знаком качества. Ему недостаточно просто сдать централизованное тестирование, он проходит профессиональный отбор, работу с психологом, насколько он будет восприимчив к психоэмоциональным и физическим нагрузкам. Это такие ребята замотивированные. Самое главное качество, которое должно быть – это неравнодушие, готовность служить, приносить пользу людям, стране, государству.

Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»-7

Это один из крупнейших вузов по подготовке юристов. За более чем полувековую историю учреждение выпустило свыше 35 тысяч специалистов не только Беларуси, но и зарубежья. Академией МВД заключено 67 международных договоров и соглашений о сотрудничестве.

# Милиция Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Алексей Башан # Фотофакт

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