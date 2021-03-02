Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»

Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебный процесс включены не только предметы юридического профиля и физподготовки. Сегодня выпускник – это еще высококлассный айтишник. Основы компьютерной разведки в расписании старшего курса – таковы запросы времени. В 2020 году состоялся первый выпуск специалистов по противодействию киберпреступлениям. Главная задача вуза неизменна – подготовка профессионалов, которые готовы прийти на помощь людям в любую минуту. Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Наш абитуриент – это абитуриент со знаком качества. Ему недостаточно просто сдать централизованное тестирование, он проходит профессиональный отбор, работу с психологом, насколько он будет восприимчив к психоэмоциональным и физическим нагрузкам. Это такие ребята замотивированные. Самое главное качество, которое должно быть – это неравнодушие, готовность служить, приносить пользу людям, стране, государству.