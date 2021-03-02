Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные»

Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В учебный процесс включены не только предметы юридического профиля и физподготовки. Сегодня выпускник – это еще высококлассный айтишник. Основы компьютерной разведки в расписании старшего курса – таковы запросы времени. В 2020 году состоялся первый выпуск специалистов по противодействию киберпреступлениям. Главная задача вуза неизменна – подготовка профессионалов, которые готовы прийти на помощь людям в любую минуту.
Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Наш абитуриент – это абитуриент со знаком качества. Ему недостаточно просто сдать централизованное тестирование, он проходит профессиональный отбор, работу с психологом, насколько он будет восприимчив к психоэмоциональным и физическим нагрузкам. Это такие ребята замотивированные. Самое главное качество, которое должно быть – это неравнодушие, готовность служить, приносить пользу людям, стране, государству.
Это один из крупнейших вузов по подготовке юристов. За более чем полувековую историю учреждение выпустило свыше 35 тысяч специалистов не только Беларуси, но и зарубежья. Академией МВД заключено 67 международных договоров и соглашений о сотрудничестве.