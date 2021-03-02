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Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи

02 марта 2021 17:07
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Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Очень важно иметь такую кузницу кадров – собственную национальную, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета, осени прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. Наш народ действительно увидел защитников нашей страны, защитников интересов простых людей в лице сотрудников милиции.

Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи-4

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# Милиция Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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