Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи

Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Очень важно иметь такую кузницу кадров – собственную национальную, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета, осени прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. Наш народ действительно увидел защитников нашей страны, защитников интересов простых людей в лице сотрудников милиции.