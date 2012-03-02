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Первый в Беларуси Центр безопасности дорожного движения открыли в Минске

02 марта 2012 06:22
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Новости Беларуси, Минск. Получить азы может любой школьник: для младших классов будут работать утренние группы, а днем заниматься будут юные инспектора. В игровой форме детям расскажут о правилах дорожного движения, покажут тематические фильмы.

Проверить теорию можно пройдя тест на компьютере, а закрепить знания на практике ребята могут на стадионе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьница:
Мы будем продолжать учиться, и этот класс нам очень сильно нам в этом поможет. Он хорошо оснащен, и современность нам придает какой-то стимул.

Юрий Жихарев, начальник ОГАИ РУВД Фрунзенского района:
Мы надеемся, что когда-нибудь в каждой школе Республики Беларусь будет такой Центр, в которой в доступной, в понятной детям форме будут преподаваться правила дорожного движения.

Виктор Головко, председатель Фрунзенской районной организации структуры ДОСААФ:
Глядя на нас, уже в пяти районах Минской области собираются открывать Центры безопасности дорожного движения. Это даст возможность детям на практике изучать правила дорожного движения и притворять на дороге. Уменьшится аварийность, улучшиться безопасность.

# Государственная политика в области образования

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