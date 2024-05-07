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Первый профильный медицинский класс планируют открыть в БГМУ

07 мая 2024 06:25
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Привлечь в профессию по-настоящему заинтересованных. Белорусский государственный медуниверситет планирует открыть первый в стране профильный медицинский класс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый профильный медицинский класс планируют открыть в БГМУ-1

Главный медвуз страны уже регулярно посещают старшеклассники. В симуляционно-аттестационном центре высшего образования их обучают преподаватели. Например, что делать при кровотечении, укусе змеи или переломе. В помощь роботы и манекены, на которых можно отработать почти любую экстренную ситуацию. Навыки пригодятся и в обычной жизни, и в профессиональной, если школьники поступят в университет. Совместный образовательный проект выйдет на новый уровень осенью. Задача взрослых – поддержать выбор подростков и помочь им подготовиться к поступлению. Сделать это намного проще, если учиться в профильном классе.

# Высшее образование в Беларуси # общество

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