Первый отечественный вагон с купе для инвалидов появился на Белорусской железной дороге

Вход в него оборудован электрическим подъемником для инвалидов-колясочников. В вагоне созданы все условия для человека с ограниченными возможностями - широкий коридор, в купе - кровать-трансформатор, удобное кресло. Для слабовидящих пассажиров вся полезная информация написана шрифтом Брайля. А звуковое табло сообщит о названиях станций. До конца текущего года Белорусская железная дорога планирует приобрести еще 20 таких вагонов.