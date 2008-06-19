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Первый отечественный вагон с купе для инвалидов появился на Белорусской железной дороге

19 июня 2008 11:44
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Вход в него оборудован электрическим подъемником для инвалидов-колясочников. В вагоне созданы все условия для человека с ограниченными возможностями - широкий коридор, в купе - кровать-трансформатор, удобное кресло. Для слабовидящих пассажиров вся полезная информация написана шрифтом Брайля. А звуковое табло сообщит о названиях станций. До конца текущего года Белорусская железная дорога планирует приобрести еще 20 таких вагонов.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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