В ГАИ напомнили правила безопасного вождения в сильные морозы

Алина Трус, корреспондент:

Движение не только по правилам, но и с учетом погодной обстановки. Для водителей снежная зима – повод быть в два раза внимательнее. Дорога не терпит даже малейших ошибок.

Дорожная безопасность под пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Ежедневно они проводят рейды, напоминают водителям о соблюдении скоростных ограничений, проверяют участки улично-дорожной цепи на наличие препятствий. При необходимости инспекторы взаимодействуют с коммунальными службами и оказывают содействие в работе снегоуборочной техники.