В ГАИ напомнили правила безопасного вождения в сильные морозы

Алина Трус, корреспондент:
Движение не только по правилам, но и с учетом погодной обстановки. Для водителей снежная зима – повод быть в два раза внимательнее. Дорога не терпит даже малейших ошибок.
Дорожная безопасность под пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Ежедневно они проводят рейды, напоминают водителям о соблюдении скоростных ограничений, проверяют участки улично-дорожной цепи на наличие препятствий. При необходимости инспекторы взаимодействуют с коммунальными службами и оказывают содействие в работе снегоуборочной техники.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Наиболее опасными являются случаи движения на транспортном средстве по заснеженному или обледеневшему участку дороги в темное время суток, в условиях выпадения осадков. В данной ситуации на безопасности сказываются сразу несколько факторов. Первый – это недостаточная видимость. В темное время суток водителю сложно заметить темные силуэты, будь то пешеход или стоящий транспорт. А выпадающий снег сокращает расстояние, на котором водитель сможет заметить эти силуэты. Второй – это скользкое дорожное покрытие. Зимой тормозной путь транспортного средства будет увеличен, даже если вы двигаетесь по влажной, но не заснеженной и не заледеневшей дороге.
Подробности в видео.