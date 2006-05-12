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Первый белорусский искусственный спутник <БелКА> доставлен на космодром Байконур

12 мая 2006 08:35
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28 июня запланирован старт аппарата. Об этом сообщили в Федеральном космическом агентстве России. После выгрузки спутник будет установлен в монтажно-испытательном корпусе, где пройдут летные испытания аппарата. Через месяц, 11 июня, состоятся контрольные испытания белорусского спутника.
Аппарат <БелКА> создан российской ракетно-космической корпорацией <Энергия> по заказу Национальной академии наук Беларуси. Он относится к классу спутников наблюдения и предназначен для проведения геодезических, картографических и метеорологических работ.
# общество

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