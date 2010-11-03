Прямой эфир

Перфоманс от БРСМ: активисты с помощью красных и зеленых зонтиков составят огромную надпись «За Беларусь»

03 ноября 2010 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«За Беларусь» — этому патриотическому лозунгу активисты БРСМ сегодня зададут небывалый масштаб.

Вооружившись красными и зелёными зонтами молодые люди выстроятся по специальной схеме, образуя таким образом огромную надпись.

Все это будет происходить у здания Национальной библиотеки. Чтобы в открывающиеся со смотровой площадки виды добавить и свой колорит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Шибко, начальник отдела по делам молодёжи Администрации Первомайского района Минска:
Чем больше к этой акции присоединится людей, чем больше людей будет поддерживать эту акцию — «За Беларусь», — тем больше это привлечёт внимание общественности, и мы будем только рады.

# общество # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
02 ноября 2010 17:04

Міліцыя Мінскай вобласці ўзбудзіла дзве крымінальныя справы па факце крадзяжу дарожных знакаў — у Лагойскім і Смалявіцкім раенах

02 ноября 2010 17:00

У Слуцкім раене вызначыліся з дэлегатамі Усебеларускага народнага сходу

02 ноября 2010 14:23

Взрыв в Пинске: 3 и 4 ноября в Брестской области объявлен траур