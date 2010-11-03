Перфоманс от БРСМ: активисты с помощью красных и зеленых зонтиков составят огромную надпись «За Беларусь»

«За Беларусь» — этому патриотическому лозунгу активисты БРСМ сегодня зададут небывалый масштаб.

Вооружившись красными и зелёными зонтами молодые люди выстроятся по специальной схеме, образуя таким образом огромную надпись.

Все это будет происходить у здания Национальной библиотеки. Чтобы в открывающиеся со смотровой площадки виды добавить и свой колорит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Шибко, начальник отдела по делам молодёжи Администрации Первомайского района Минска:

Чем больше к этой акции присоединится людей, чем больше людей будет поддерживать эту акцию — «За Беларусь», — тем больше это привлечёт внимание общественности, и мы будем только рады.