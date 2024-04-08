В Беларуси активно развивается промышленный туризм. Вот какие предприятия можно посетить в Минске

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Гончаренок, заместитель директора Департамента по туризму – начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Если вы раздумываете над вариантами необычного досуга всей семьей, с друзьями или в компании коллег, выбирайте промышленный туризм. Вы не ошибетесь. В нашей стране есть предприятия, которые могут удивить и пополнить туристический опыт каждого белоруса. Об этом поговорили с гостьей.

Екатерина Гончаренок, заместитель директора Департамента по туризму – начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Промышленный туризм хотя и новое направление, но довольно популярное. Он у нас развивается в нескольких разновидностях: это стандартный познавательный отдых с посещением производственных экскурсий, есть профориентационный промышленный туризм, а также мы выделяем отдельное направление – это прием делегаций для последующего инвестирования, покупки товаров и прочего.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Куда в Минске можно отправиться, чтобы посмотреть вживую?

Екатерина Гончаренок:

В Минске есть ряд предприятий, которые развивают это направление. Это и Минский тракторный завод, можно посетить часовой завод «Луч», кондитерскую фабрику «Коммунарка», фабрику «Слодыч», даже можно посмотреть, как производят алмазы на ювелирной фабрике «Зорка».