«Вы поставили перед собой благородную цель». Лукашенко направил приветствие участникам антифашистского форума

Новости Беларуси. Объединить человечество в борьбе с нарастающей угрозой и заявить о своей приверженности принципам мира и справедливости. В Минске в эти дни проходит антифашистский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие прибыли более 40-ка зарубежных гостей, среди которых представители коммунистических партий дальнего зарубежья.

Еще около полусотни участников присоединятся в режиме онлайн. Коммунисты едины во мнении: наши страны не должны допустить возрождения тех деструктивных идей, которые оставили кровавый след в истории. Сегодня в музее истории Великой Отечественной войны состоится пленарное заседание.