Прямой эфир

«Вы поставили перед собой благородную цель». Лукашенко направил приветствие участникам антифашистского форума

22 апреля 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объединить человечество в борьбе с нарастающей угрозой и заявить о своей приверженности принципам мира и справедливости. В Минске в эти дни проходит антифашистский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие прибыли более 40-ка зарубежных гостей, среди которых представители коммунистических партий дальнего зарубежья.

Еще около полусотни участников присоединятся в режиме онлайн. Коммунисты едины во мнении: наши страны не должны допустить возрождения тех деструктивных идей, которые оставили кровавый след в истории. Сегодня в музее истории Великой Отечественной войны состоится пленарное заседание.

Приветствие участникам мероприятия направил глава государства.

«Вы поставили перед собой благородную цель». Лукашенко направил приветствие участникам антифашистского форума-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы поставили перед собой благородную цель – предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы, одним из проявлений которой становится возрождение самых антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Казалось бы, навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещенных странах мира. Поэтому голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно.

Зюганов: мы должны одержать победу над тёмными силами – нацизмом, фашизмом, бандеровщиной. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Написать диктант и сдать нормативы. БРСМ приглашает молодёжь поучаствовать в мероприятиях
21 апреля 2023 20:25

Написать диктант и сдать нормативы. БРСМ приглашает молодёжь поучаствовать в мероприятиях

Виктория Федосова: «Беларусь займёт своё место в новом мире, от которого уже Западу никак не скрыться»
21 апреля 2023 20:25

Виктория Федосова: «Беларусь займёт своё место в новом мире, от которого уже Западу никак не скрыться»

«Раньше это был пик цивилизации». Что будет представлять собой Европа в будущем?
21 апреля 2023 20:22

«Раньше это был пик цивилизации». Что будет представлять собой Европа в будущем?