«Бросили нас без еды, без воды». Граждане Украины об отношении родины и власти

С конца февраля 2022-го Беларусь приняла более 40 тысяч украинских граждан. Почти половина прибывших едут транзитом через европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа». Напомним, что с 1 июля Польша начала отменять льготы и пособия для украинцев, приехавших в страну после начала спецоперации.

Для многих обещанная «европейская сказка» оказалась настоящим кошмаром. Многие рассматривают Беларусь как страну, где можно начать жить с чистого листа. Белорусская сторона оказывает людям всю возможную помощь: решаются вопросы с трудоустройством, жильем и медицинской помощью. Например, с начала весны могилевское предприятие «Ольса» приняло на работу пять граждан Украины, трое из которых из Мариуполя.

Беларусь лучше встретила, чем Украина к нам отнеслась, собственные власти. Бросили нас без еды, без воды, без власти. Предоставлены сами себе были. Люди выживали, как могли. Есть добывали, где могли.