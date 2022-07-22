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«Бросили нас без еды, без воды». Граждане Украины об отношении родины и власти

22 июля 2022 16:10
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С конца февраля 2022-го Беларусь приняла более 40 тысяч украинских граждан. Почти половина прибывших едут транзитом через европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа». Напомним, что с 1 июля Польша начала отменять льготы и пособия для украинцев, приехавших в страну после начала спецоперации.

«Бросили нас без еды, без воды». Граждане Украины об отношении родины и власти-1

Для многих обещанная «европейская сказка» оказалась настоящим кошмаром. Многие рассматривают Беларусь как страну, где можно начать жить с чистого листа. Белорусская сторона оказывает людям всю возможную помощь: решаются вопросы с трудоустройством, жильем и медицинской помощью. Например, с начала весны могилевское предприятие «Ольса» приняло на работу пять граждан Украины, трое из которых из Мариуполя.

«Бросили нас без еды, без воды». Граждане Украины об отношении родины и власти-4

Беларусь лучше встретила, чем Украина к нам отнеслась, собственные власти. Бросили нас без еды, без воды, без власти. Предоставлены сами себе были. Люди выживали, как могли. Есть добывали, где могли.

«Бросили нас без еды, без воды». Граждане Украины об отношении родины и власти-7

Об украинцах, которые нашли в Беларуси вторую родину, и чем привлекает их наша страна смотрите в информационно-аналитической программе «Неделя» на СТВ 22 июля в 19.30.

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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