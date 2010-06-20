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Парад невест в Минске - 2010

20 июня 2010 16:39
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В Минске прошел конкурс, в котором участвуют красивые девушки в свадебных платьях. Столько белых одежд сразу и в одном месте белорусская столица еще не видела.

Парк Горького принял уже третий Парад невест. В этом году вокруг события настоящий ажиотаж: заявки на участие подали около 1000 претенденток. В итоге – 42 невесты оказались в шести командах. Образы самые непредсказуемые: невесты-тропиканки, императрицы, голливудские дивы и, впервые, ньювесты – команда журналисток. На каждую группу невест всего 120 секунд на демонстрацию талантов.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:
– Очень часто говорят о том, что хочется хоть раз в жизни надеть свадебное платье. Но свадебное платье хочется одеть несколько раз, при этом, возможно, даже не меняя мужа. Это всегда праздник, это всегда настроение, это красивое платье, красивая прическа, огромное внимание людей.

Красивые автомобили, свадебные букеты, воздушные шары и катание на каруселях. Настоящий пир невест не обошелся и без приглашенных гостей: выступить на таком масштабном празднике сочли за честь многие звезды белорусской эстрады.

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