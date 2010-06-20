Парад невест в Минске - 2009

Десятки женщин в свадебных платьях вышли на улицы Минска.

Праздник "Парад невест в Минске" начался в музее белорусских архитектуры и быта. Девушкам показали, как выходили замуж сто лет назад, а потом провели их под «Воротами счастья». Позже "Парад невест в Минске" переехал в парк имени Горького на праздничный концерт. Организаторы "Парада невест в Минске" подчеркивают, что парад призван укрепить семейные ценности и отмечают, что большинство участниц замужем уже не первый год.

- Почувствовать эмоции заново – это просто превосходно, есть такой шанс – снова надеть свадебное платье, - говорит одна из участниц "Парада невест".

- Когда в городе появляется на улицах невеста, или невесты, когда у нее действительно день свадьбы, она не оставляет никого равнодушным, и этим праздником мы хотели показать, что женщина прекрасна, прекрасна, особенно когда она невеста, - говорит Алеся КОКОШНИКОВА, организатор праздника "Парад невест в Минске".