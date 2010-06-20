Прямой эфир

Парад невест в Минске - 2009

20 июня 2010 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Десятки женщин в свадебных платьях вышли на улицы Минска.

Праздник "Парад невест в Минске" начался в музее белорусских архитектуры и быта. Девушкам показали, как выходили замуж сто лет назад, а потом провели их под «Воротами счастья». Позже "Парад невест в Минске"  переехал в парк имени Горького на праздничный концерт. Организаторы "Парада невест в Минске" подчеркивают, что парад призван укрепить семейные ценности и отмечают, что большинство участниц замужем уже не первый год.

- Почувствовать эмоции заново – это просто превосходно, есть такой шанс – снова надеть свадебное платье, - говорит одна из участниц "Парада невест".

- Когда в городе появляется на улицах невеста, или невесты, когда у нее действительно день свадьбы, она не оставляет никого равнодушным, и этим праздником мы хотели показать, что женщина прекрасна, прекрасна, особенно когда она невеста, - говорит Алеся КОКОШНИКОВА, организатор праздника "Парад невест в Минске".

# общество # Фотофакт # Парад невест

Другие новости рубрики

Все новости
20 июня 2010 15:51

Василий Жарко: В Беларуси 30 врачей на 10 тысяч населения занимаются лечением

19 июня 2010 17:58

В Бресткой области клубника по 2, 5 тысячи за килограмм

19 июня 2010 17:58

Людмила Волчок, чемпионка Паралимпийских игр: Ребят на колясках стало больше…