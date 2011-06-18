Парад невест с участием 49 девушек пройдет в Минске 19 июня

Заслужить право участия в шествии можно было по результатам кастинга. Свои заявки подали 1352 девушки. На личный кастинг пригласили лишь 100 представительниц прекрасного пола, из которых жюри выбрало 42 счастливиц. Остальных участниц выбрали организаторы мероприятия, сообщает БелТА.

Парад невест состоится в Минске уже в четвертый раз. Торжество пройдет с 15.00 до 17.30 в парке Горького. В программе мероприятия запланированы концерт с участием белорусских эстрадных звезд, подарки, катание на аттракционах. Также участницы парада возложат цветы к вечному огню на площади Победы и по традиции запустят в небо 100 воздушных шаров.

Само же шествие состоится с 17.30 до 18.00. Кортеж с невестами, возглавляемый хамером-кабриолетом, торжественно проедет по главному проспекту Минска, сообщает ctv.by.

21 июня — Парад невест в Минске!

Парад невест в Минске - 2009