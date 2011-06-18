Парад невест с участием 49 девушек пройдет в Минске 19 июня

Парад невест состоится в Минске уже в четвертый раз. Торжество пройдет с 15.00 до 17.30 в парке Горького. В программе мероприятия запланированы концерт с участием белорусских эстрадных звезд, подарки, катание на аттракционах. Также участницы парада возложат цветы к вечному огню на площади Победы и по традиции запустят в небо 100 воздушных шаров.
Само же шествие состоится с 17.30 до 18.00. Кортеж с невестами, возглавляемый хамером-кабриолетом, торжественно проедет по главному проспекту Минска, сообщает ctv.by.
21 июня — Парад невест в Минске!