Палата представителей готовит новую редакцию закона "О предупреждении инвалидности"

При своевременной и качественной реабилитации каждый пятый ребенок-инвалид может вернуться к нормальной жизни. Для родителей маленькой пациентки Минского городского центра реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями два года пролетели как в страшном сне: родовая травма и сразу же диагноз "вялый порез". Каждый день малышка была под неусыпным контролем и родителей и врачей, а когда наметился прогресс, Наталья Тарасик поняла смысл высказывания "свет в конце тоннеля".



Кто-то скажет – детский сад, занятие рисованием. Здесь, в Центре, поправят – терапия творчеством. Каждый год через руки врачей и учителей проходят 2 тысячи маленьких пациентов, каждый пятый излечивается и переходит в мир здоровых людей. Что сыграло определяющую роль: медикаменты, массаж или же так называемая педагогическая адаптация до конца не знает никто.



Сейчас в Палате представителей готовится новая редакция закона "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". Кстати, этот закон впервые появился в Беларуси, и только потом – в странах Содружества. Сейчас речь идет о его совершенствовании. Немало внимания в законе будет уделено именно социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.