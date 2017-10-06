Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе

Новости Беларуси. В большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Если брать объекты социальной сферы, то подключение произведено на 100% фактически повсеместно. В части жилфонда на сегодняшний день решение о включении отопления принято в Гомельской области. Там частично решения были приняты с 3-го числа, в Минской области – с 5-го числа и в Гродненской области – с 5-го числа.
Срок подключения, в соответствии с нормативной документацией, занимает 5 дней.
На очереди – офисные и производственные помещения. Традиционно огня батареям дают с заметным похолоданием на улице. Среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов тепла в течение 5 суток.