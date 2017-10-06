Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе

Новости Беларуси. В большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Если брать объекты социальной сферы, то подключение произведено на 100% фактически повсеместно. В части жилфонда на сегодняшний день решение о включении отопления принято в Гомельской области. Там частично решения были приняты с 3-го числа, в Минской области – с 5-го числа и в Гродненской области – с 5-го числа.