Отопление в детских садах, школах и больницах включат 11 октября

Новости Беларуси. Заморозки до минус 3 прогнозируют белорусские синоптики ночью 9 октября. Правда, пока лишь на полесских торфяниках. Но осень уже опережает график. Температура воздуха на неделе будет на 3 градуса ниже климатической нормы. А в ближайшие дни заметно потеплеет в больницах, школах и детских садах. После этого к отоплению подключат и квартиры.

Осенние холода пока не отразились на гардеробе малышей. В саду плюс 22, вот и резвятся дети пока в сарафанах и шортиках. Но родители и воспитатели уже интересуются, когда же включат отопление.

Лариса Кубарская, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 138 Минска»:

Если на улице будет холодать с каждым днем еще быстрее, меньше будет светить солнце, то, конечно, и температура в группе будет меньше. Поэтому дети станут болеть. Конечно, мы ждем с нетерпением подключения отопления.

У Юрия Николаевича привычный рабочий обход. К началу отопительного сезона все должно быть идеально.

Юрий Куц, слесарь-сантехник УП ЖЭС № 44 Минска:

При запуске отопления часто завоздушиваются эти системы, особенно верхние этажи. Нужно пройти везде, этот воздух спустить.

Запуск системы отопления осуществляется в теплопункте каждого отдельного дома. После открытия крана вода из общей теплотрассы поступает в теплопункт, а дальше по трубам в наши квартиры.

Отопление в детских садах, школах, медицинских учреждениях Минска начнут включать уже в этот четверг – 11 октября. Если же среднесуточная температура будет понижаться и дальше и в течение пяти дней не будет превышает 8 градусов, то со следующей недели тепло появится и в квартирах горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Отопление в жилом фонде будет включено в течение пяти дней после принятия такого решения. Это время отводиться для того, чтобы последовательно включить все дома, чтобы не создавалось никаких эксцессов по включению отопления.

Последними к теплу подключаются промышленные, административные, офисные здания. Синоптики уверяют: осень окончательно вступила в свои права.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Начиная со среды, власть возьмет очень мощный скандинавский циклон, на нашу территорию начнет поступать прохладный северный воздух. И ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночью уже плюс два – плюс восемь, местами заморозки до минус трех градусов. Дневная температура будет всего лишь от плюс пяти в северных районах до плюс 10 по югу.

Напомнят первые заморозки о близкой зиме и аграриям. К примеру, на полях Гомельской области лук и картофель убраны почти полностью, четверть урожая таких овощей как капуста и морковь еще на поле. Правда, существенно повредить овощам кратковременные заморозки не способны.

Сергей Метлицкий, заместитель председателя Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

Сегодня посевы картофеля убраны на площади 95%, лук за несколько дней доберем. Останутся морковь, капуста и свекла. Это где-то примерно 20-25%.

Сейчас главная задача аграриев – уборка кукурузы. Царица полей, предназначенная на силос, не боится мороза до минус пяти градусов. Так что время пока есть.