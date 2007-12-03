Открывается центр для молодых инвалидов

В Бресте открывается отделение дневного пребывания для молодых инвалидов. Здесь они смогут получить элементарные навыки самообслуживания. Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, одна из главных проблем - социальная адаптация их детей и расширение круга общения. Именно на решение подобных задач направлена работа открывающегося социального учреждения. С помощью педагогов молодые люди будут учиться пользоваться кухонными принадлежностями и бытовыми приборами.



В центре они смогут заниматься рисованием, лепкой, конструированием, при желании здесь можно освоить и компьютерную грамоту. Кроме того, молодых людей будут знакомить с правилами поведения в общественных местах, окажут помощь в развитии навыков поведения, самоконтроля и общения.

