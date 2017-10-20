«Открытый разговор»: женщин на работе в Беларуси дискриминируют?

Новости Беларуси. «Борьба полов» или здоровая конкуренция? Почему мужчины зарабатывают больше женщин? И может ли босс носить юбку? Это обсуждали во время программы «Открытый разговор» представитель Республиканского совета по работе среди женщин Белхимпрофсоюза Ольга Тишурова и руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права» Александра Дикан.

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