«У нас женщина получает на 20% меньше мужчины»: почему разнятся зарплаты?

Новости Беларуси. О том, что в Беларуси мужчины зарабатывают больше женщин, рассказали во время программы «Открытый разговор».

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:

В принципе, если говорить за одинаковую работу – это считается статистикой ещё и за одинаковую работу – у нас женщина получает на 20% меньше мужчины. У нас вот один кейс: когда женщины одного завода узнали, что в целом цеху, что у них мужчины – вот они одинаково все в цеху стоят, работают, абсолютно – мужчины зарабатывают больше них в районе тоже 20%. И они подали коллективный иск. Им удалось отстоять.