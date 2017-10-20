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«У нас женщина получает на 20% меньше мужчины»: почему разнятся зарплаты?

20 октября 2017 22:37
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Новости Беларуси. О том, что в Беларуси мужчины зарабатывают больше женщин, рассказали во время программы «Открытый разговор».

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:
В принципе, если говорить за одинаковую работу – это считается статистикой ещё и за одинаковую работу – у нас женщина получает на 20% меньше мужчины. У нас вот один кейс: когда женщины одного завода узнали, что в целом цеху, что у них мужчины – вот они одинаково все в цеху стоят, работают, абсолютно – мужчины зарабатывают больше них в районе тоже 20%. И они подали коллективный иск. Им удалось отстоять.

«Открытый разговор»: женщин на работе в Беларуси дискриминируют?

# общество # Работа в Беларуси

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