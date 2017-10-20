«Это будет, скорее, иск Ивановой к Петрову»: можно ли в Беларуси подать в суд за домогательства на работе

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси юридические возможности для борьбы с сексуальными приставаниями на рабочем месте, обсуждали во время программы «Открытый разговор».

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:

То же сексуальное домогательство – у нас совершенно ничего нет по поводу, как называется, «сексуальный харрасмент».

Это, когда идут приставания на уровне слов, взглядов.

Ольга Тишурова, представитель Республиканского совета по работе среди женщин Белхимпрофсоюза:

Настолько выходит уже на уровень административного права и уголовного права. То есть, если уже имеется конкретная фактура, если оскорбление личности – то, пожалуйста, вы можете обращаться в частном порядке, но это будет, скорее, иск Ивановой к Петрову, нежели меня, как работника, к моему нанимателю.