«Хитрый, алчный, для которого женщина – это половая тряпка»: белоруска о домогательствах начальника

Новости Беларуси. Историю о домогательствах на работе рассказали в программе «Открытый разговор».

Белоруска:

Он вызвал меня к себе в кабинет. Постучала в дверь, зашла. Думала, что меня вызвали в конце рабочего дня отчитаться за проделанную работу. Попросил помочь ему передвинуть цветы.

Тут для меня стали происходить непонятные вещи, он начал трогать меня, начал прижимать в угол.

Она сразу и не поняла, что происходит. Но потом стало ясно: начальнику не до рабочих вопросов.

Белоруска:

Недоумение, растерянность, а потом через секунду взяла себя в руки. Я сдержанно, ничего не говоря, вышла из этого кабинета. Пришла к себе, села, успокоилась. И уже точно решила, как поступить дальше. В тот же день Татьяна написала заявление в милицию.



Белоруска:

Мне повезло, что мне поверил вышестоящий начальник, он приехал, извинился за поведение этого человека. Дальше ему предложили: либо нам идти по судам, либо если он виноват, написать заявление и уйти.

Обидчик, всё же, ушел. Но её обида осталась.

Белоруска:

Хитрый, алчный, для которого женщина – это половая тряпка, которая лежит, он просто выходил и вытирал ноги, и шёл дальше.



Этот случай огласки не получил. Татьяна осталась на своей прежней должности. А со временем и вовсе почти забыла о неприятном инциденте.

Белоруска:

Потом поменялось руководство, была реорганизация, вызвал в кабинет заместитель начальника нашей организации, сказал написать рапорт о переводе на нижестоящую должность. На моё место пришел с этого же отдела мужчина. Заменили мужчиной.

Так, неужели, история повторяется? Выходит: женщина, молчи и знай свое место?

Белоруска:

Конечно, я расстроилась. Я считаю, я не заслуживаю этого. У меня 2 высших образования. Одно из них специальное. Для меня это был удар, было очень тяжело.

Но стерпела и смолчала.

И своё место с достоинством уступила. В организации Татьяна отработала 10 лет и вряд ли могла предположить, чем закончится её карьера.



Белоруска:

Когда я получила уведомление о непродлении контракта, мой начальник даже не удосужился вызвать меня на беседу. Я вынуждена была написать запрос с просьбой разъяснить, почему он так поступил со мной, и объяснить причину. На что он ответил: «В соответствии с законодательством, я не обязан Вам объяснять».