«Выйдешь из декрета, контракт не продлим»: могут ли так уволить?

Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».

Екатерина (г. Минск):

Я устроилась на новую работу, а через месяц забеременела. Наниматель сказал: будь готова к тому, что когда выйдешь из декрета, контракт с тобой не продлим. Правомерно ли это?

Ольга Тишурова, представитель Республиканского совета по работе среди женщин Белхимпрофсоюза:

На самом деле, на уровне трудового законодательства она находится под защитой.

Александра Дикан, руководитель «Центра по продвижению прав женщин – Её права»:

Да. Работодатель не имеет права не продлить с ней контракт.

Это – одна из популярных форм дискриминации в сфере труда относительно женщин.

Когда работодатель, узнав, что женщина забеременела, начинает уловками, угрозами делать всё возможное, чтобы женщина, всё-таки, по соглашению сторон, до выхода в декрет подписала: «Мы расторгаем с Вами трудовые отношения, и я на это согласна». Мы всегда рекомендуем не вестись на это, чётко понимать, что это – неправомерно.