Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».

Константин Герцев, корреспондент:

17-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе подходит к концу. Ситуация в логистическом центре остается стабильной. Наверное, самое значимое событие этих 24 часов – начало работы военной полевой бани, пропускная способность которой 70-80 человек в час.

Сегодня душ там принимают женщины и дети, завтра очередь мужчин. Но баней дело не заканчивается, предпринимаются и другие меры для поддержания нормального санитарного состояния лагеря. Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ? Читайте здесь.

Еще одно открытие этого дня – запуск мобильного пресс-центра. Напомню, начиная с 14 ноября МИД Беларуси уже выдал 87 аккредитаций 36 зарубежным медиа, еще более 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию. Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. Подробнее – здесь.