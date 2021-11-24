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Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе

24 ноября 2021 19:59
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе-1

Константин Герцев, корреспондент:  
17-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе подходит к концу. Ситуация в логистическом центре остается стабильной. Наверное, самое значимое событие этих 24 часов – начало работы военной полевой бани, пропускная способность которой 70-80 человек в час.  

Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе-4

Сегодня душ там принимают женщины и дети, завтра очередь мужчин. Но баней дело не заканчивается, предпринимаются и другие меры для поддержания нормального санитарного состояния лагеря.  

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ? Читайте здесь.  

Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе-7

Еще одно открытие этого дня – запуск мобильного пресс-центра. Напомню, начиная с 14 ноября МИД Беларуси уже выдал 87 аккредитаций 36 зарубежным медиа, еще более 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию.  

Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. Подробнее здесь.  

Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе-10

Журналисты – это определенный магнит для беженцев, они, не стесняясь, подходят и делятся своими историями. Они, как всегда, очень чувственные, потому что у них общее горе смерть, война, разрушенный дом и надежда на счастливое будущее. Но даже в этой ситуации они находят слова благодарности.  

Читайте здесь:  

«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребенок». Беженцы поделились своими историями  

Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придется убить нас всех  

«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он все делает для нас»  

Открытие мобильного пресс-центра и военно-полевой бани. Главные события 17-го дня на белорусско-польской границе-13

Съемочная группа СТВ продолжает нести информационную вахту в логистическом центре «Брузги», чтобы держать вас в курсе последних событий.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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