Их опыт востребован даже за рубежом! Социальные мастерские готовятся к 30-летнему юбилею

Алеся Алехнович, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, про свою мастерскую. Сколько у вас человек, чем вы занимаетесь и как давно?

Марина Кравцова, кандидат психологических наук, доцент, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»:

Социальные мастерские у нас в следующем году будут праздновать 30-летний юбилей. Начали нашу работу мы в далеком 1997 году. И мы очень рады, что наш опыт на сегодняшний день востребован не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. И на сегодняшний день у нас работает порядка 100 человек, людей с ограниченными возможностями здоровья, разных диагнозов, и люди, которые нуждаются в особом сопровождении. Мы стараемся для них организовать вход в мир, то, что позволит им стать более востребованными, более нужными, обрести определенную профессиональную деятельность. В каком-то смысле социальные мастерские – это дорога в мир для многих наших выпускников и работающих на сегодняшний день людей.