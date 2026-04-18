Их опыт востребован даже за рубежом! Социальные мастерские готовятся к 30-летнему юбилею

Проект, который четверть века доказывает, люди с тяжелыми ограничениями здоровья способны быть полезными обществу. Сегодня поговорим о социальных мастерских храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Кравцова, кандидат психологических наук, доцент, лауреат премии Президента Республики Беларусь за духовное возрождение.
Алеся Алехнович, СТВ:
Расскажите, пожалуйста, про свою мастерскую. Сколько у вас человек, чем вы занимаетесь и как давно?
Марина Кравцова, кандидат психологических наук, доцент, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»:
Социальные мастерские у нас в следующем году будут праздновать 30-летний юбилей. Начали нашу работу мы в далеком 1997 году. И мы очень рады, что наш опыт на сегодняшний день востребован не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. И на сегодняшний день у нас работает порядка 100 человек, людей с ограниченными возможностями здоровья, разных диагнозов, и люди, которые нуждаются в особом сопровождении. Мы стараемся для них организовать вход в мир, то, что позволит им стать более востребованными, более нужными, обрести определенную профессиональную деятельность. В каком-то смысле социальные мастерские – это дорога в мир для многих наших выпускников и работающих на сегодняшний день людей.
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