От действий парикмахера зависит итог. Вредно ли окрашивать волосы?

Современная женщина часто задается вопросом: красить волосы или нет. Сегодня специалисты расскажут о трендах и преимуществах окрашивания.
Современная женщина часто задается вопросом: красить волосы или нет. Сегодня специалисты расскажут о трендах и преимуществах окрашивания.
Анна Марушкина, парикмахер:
Современные красители волос не портят, если все выполнено правильно, по технологии. Современный краситель содержит очень много питательных веществ, благодаря чему волос становится гладким, блестящим, напитанным и плотным по ощущениям. Самое безопасное окрашивание – это, конечно, однотонное какое-то, аммиачным либо безаммиачным красителем. Либо какая-то растяжка цвета.
Полина Стасько, парикмахер-стилист 6 разряда:
К сожалению, нет такого универсального красителя и состава, который подошел бы абсолютно всем. Потому что все мы разные, у всех у нас свои особенности, у кого-то даже аллергия. И поэтому любой краситель мы подбираем индивидуально с учетом особенностей человека.
От действий парикмахера зависит итог. Прежде чем решиться на окрашивание, желательно предварительно проконсультироваться с мастером.
Анна Марушкина:
Без первичного анализа волоса мастер не должен приступать к работе. Потому что от пористости, от длины, от отросших корней зависит поэтапность, как мы наносим краситель. Также от этого зависит время выдержки красителя.
Полина Стасько:
В первые две недели после окрашивания мы используем серию для окрашенных волос, спустя две недели, мы можем подключать линейки по типу волос, то есть это может быть увлажнение, восстановление, питание. Раз в неделю делаем масочку, салонный уход по желанию. Рекомендуют раз в месяц.
Безопасное окрашивание существует, причем есть разные методики. Например, можно попробовать окрасить волосы специальным шампунем или хной. Освежить цвет или изменить его можно с помощью тонирования.
Полина Стасько:
На сегодня остаются в тренде сложные окрашивания, которые мягко, плавно отрастают. Которые выглядят более естественно. Также яркие, огненно-рыжие. Карамельные оттенки. Краска не портит структуру волос, если соблюдать все рекомендации производителя, которые мы видим на флаконе, и если понимать, что мы делаем и зачем. Бывает такое, что даже волосы после окрашивания выглядят гораздо лучше, чем до. Потому что волос напитан, увлажнен, он плотный, блестит.
Если все же решите сменить имидж, помните, что обязательно нужно учитывать естественный оттенок и опыт колористов.