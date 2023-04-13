От действий парикмахера зависит итог. Вредно ли окрашивать волосы?

Современная женщина часто задается вопросом: красить волосы или нет. Сегодня специалисты расскажут о трендах и преимуществах окрашивания.

Анна Марушкина, парикмахер:

Современные красители волос не портят, если все выполнено правильно, по технологии. Современный краситель содержит очень много питательных веществ, благодаря чему волос становится гладким, блестящим, напитанным и плотным по ощущениям. Самое безопасное окрашивание – это, конечно, однотонное какое-то, аммиачным либо безаммиачным красителем. Либо какая-то растяжка цвета. Полина Стасько, парикмахер-стилист 6 разряда:

К сожалению, нет такого универсального красителя и состава, который подошел бы абсолютно всем. Потому что все мы разные, у всех у нас свои особенности, у кого-то даже аллергия. И поэтому любой краситель мы подбираем индивидуально с учетом особенностей человека.

От действий парикмахера зависит итог. Прежде чем решиться на окрашивание, желательно предварительно проконсультироваться с мастером. Анна Марушкина:

Без первичного анализа волоса мастер не должен приступать к работе. Потому что от пористости, от длины, от отросших корней зависит поэтапность, как мы наносим краситель. Также от этого зависит время выдержки красителя.

Полина Стасько:

В первые две недели после окрашивания мы используем серию для окрашенных волос, спустя две недели, мы можем подключать линейки по типу волос, то есть это может быть увлажнение, восстановление, питание. Раз в неделю делаем масочку, салонный уход по желанию. Рекомендуют раз в месяц. Безопасное окрашивание существует, причем есть разные методики. Например, можно попробовать окрасить волосы специальным шампунем или хной. Освежить цвет или изменить его можно с помощью тонирования.