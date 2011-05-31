Освобожден от должности начальник минского метрополитена Николай Андреев

По поручению Президента в стране развернута широкомасштабная работа по наведению порядка и трудовой дисциплины. В ходе проведения проверки госорганов и организаций обнаружен ряд недостатков и упущений.

Такие факты выявлены на Витебском заводе тракторных запасных частей. Этот вопрос рассмотрен 20 мая на расширенном заседании коллегии Минпрома, где принято решение освободить директора предприятия Владимира Федоренко от занимаемой должности. Приказом министра промышленности сегодня Владимир Федоренко уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей руководителя организации, выразившееся в необеспечении выполнения доведенных предприятию показателей социально-экономического развития, низком уровне трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, отсутствии надлежащих условий труда для работников предприятия, бесконтрольности за сохранностью материальных ценностей, упущении в ведении воспитательной, идеологической и кадровой работы на предприятии.

Кроме того, прокуратурой Витебской области в отношении Владимира Федоренко возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 210 Уголовного кодекса – это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Установлено, что Владимир Федоренко, занимая должность директора завода с апреля 2006 года по апрель нынешнего года по предварительному сговору с иными лицами совершил хищение денежных средств завода, выплачиваемых в качестве командировочных.