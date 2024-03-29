«Морж» со стажем рассказал, как экстремальные температуры могут вылечить аллергию

Есть множество теорий, доказывающих, что кратковременное охлаждение организма помогает притормозить старение мозга и клеток. Опыт на мышах показал, что стресс-белки, которые вырабатываются из-за холодового шока, даже способны регенерировать нервные волокна, поврежденные деменцией, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А еще закаливание укрепляет иммунитет и оздоравливает организм.

Андрей Глебов – морж со стажем. Парень уверяет, именно периодические погружения в холодную воду помогли ему вылечить аллергию, которая преследовала его с самого детства.

Андрей Глебов, инструктор по закаливанию: С самого раннего возраста у меня была аллергия на библиотечную пыль, на домашних животных, поллиноз. И на самом деле, это была для меня большая проблема, потому что год за годом я принимал различные препараты, таблетки, лекарства и, на самом деле, ничего не помогало. Спустя пару лет закаливания, моржевания, окунания в холодную воду – я просто перепрограммировал свой организм и запрограммировал его на выздоровление.

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института НАН Беларуси:

Когда у человека, например, аллергия длительно протекающая, препаратами она не снималась, правильно? Но он нашел человека, который сказал, тебе поможет закаливание, он его что сделал? Успокоил, снял тревожность. А снял тревожность он чем? Дал ему задачу, человек начал работать.

Поднимался на Эверест в одних шортах – как «ледяной человек» стал научной сенсацией – подробности здесь.

Свой первый опыт инструктор по закаливанию вспоминает с ужасом. Это было 7 лет назад. На дворе зима, минус 20 и ледяной пронизывающий ветер. Во время путешествия с друзьями кому-то в голову пришла идея: а почему бы не окунуться в прорубь. Спустя годы мужчина признается, этот случай мог стоить ему жизни.

Андрей Глебов:

Я не хотел быть белой вороной и думаю, а давай-ка я попробую. Я вошел в ледяную воду, окунулся три раза, когда я уже поднимался по лестнице, чтобы растереться и переодеться, я понял, что мои руки и ноги настолько замерзли, что я не могу подвигать пальцами. Меня хватил ужас и паника. Что же делать? И я начал отжиматься, приседать, в общем, прыгать. Кое-как у меня пальцы отмерзли, я смог надеть на себя носки, одежду.