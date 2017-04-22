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Останки красноармейца нашли в земле под Могилевом

22 апреля 2017 16:48
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Новости Беларуси. Экспедицию на месте обороны Днепровского рубежа проводят поисковики. Здесь в июле 1941 бойцы батальона милиции и подразделений Тульского стрелкового полка прикрывали северные подступы к городу.  Девять дней они сдерживали атаки вражеских танков и пехоты. Стояли насмерть.

Поисковикам удалось найти окопы защитников. Там обнаружили останки солдата, две самозарядные винтовки Токарева, патроны и личные вещи, в том числе советские монеты.

Во время раскопок потребовалась помощь саперов. В земле находилась на вид боевая граната.

Найти позиции советских воинов поисковикам помогли местные жители. Брониславу Дашкевичу было 12 лет, когда около его родной деревни шли ожесточенные бои. Он же вместе с односельчанами помогал хоронить погибших солдат.  

Останки красноармейца нашли в земле под Могилевом-1

Бронислав Дашкевич, очевидец боёв 1941 года:
Я сам закапывал в этом окопе. Три солдатика сидели, головами склонившись один к одному.

Боялся, что они оживут.

Николай Борисенко, руководитель поискового клуба:
Из тех 30-35 тысяч, которые участвовали непосредственно в обороне Могилёва, на сегодня известны имена около 5 тысяч всего – имена, судеб не знаем вообще.

Просто знаем фамилии, в лучшем случае имя и отчество есть.

5 тысяч из 35 тысяч. Сколько их погибло, никто не назовёт цифру.   

Останки красноармейца будут перезахоронены в братской могиле. Его имя не установлено.

Поисковики продолжают экспедицию с уверенностью, что в этой земле еще покоятся погибшие солдаты,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Перезахоронение останков # Николай Борисенко # Бронислав Дашкевич

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