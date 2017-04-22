Останки красноармейца нашли в земле под Могилевом

Новости Беларуси. Экспедицию на месте обороны Днепровского рубежа проводят поисковики. Здесь в июле 1941 бойцы батальона милиции и подразделений Тульского стрелкового полка прикрывали северные подступы к городу. Девять дней они сдерживали атаки вражеских танков и пехоты. Стояли насмерть.

Поисковикам удалось найти окопы защитников. Там обнаружили останки солдата, две самозарядные винтовки Токарева, патроны и личные вещи, в том числе советские монеты.

Во время раскопок потребовалась помощь саперов. В земле находилась на вид боевая граната.

Найти позиции советских воинов поисковикам помогли местные жители. Брониславу Дашкевичу было 12 лет, когда около его родной деревни шли ожесточенные бои. Он же вместе с односельчанами помогал хоронить погибших солдат.