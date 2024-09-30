Осенний шопинг в «Марко» с Никитой Фоминых! Артист показал свои любимые модели обуви

Никита Фоминых, популярный артист, композитор:

Пришла осень, а значит, время обновить гардероб. Поэтому я с утра пришел в фирменный магазин «Марко», чтобы найти свою идеальную пару обуви. Самая трендовая обувь этого сезона – это челси с эластичными вставками. Надо сказать, что это моя любимая обувь, потому что это обувь для ленивых, она очень удобная, можно ее одевать и на концерт, и в поездки. В этой коллекции роль первой скрипки играет натуральная кожа, что немаловажно. Качество и удобство вы найдете здесь, в «Марко».

Для себя я выбрал эту модель с художественной полировкой. Очень красивый, глубокий цвет, который идеально подойдет к моему костюму.

Кстати, в этой модели, кроме тракторной подошвы, есть вот такой вот наплыв, который добавляет не только брутальный дизайн, но и также защищает от намокания и от механических повреждений. Так что обувь пригодится и в непогоду.

Конечно, надо рассказать о трекинговой обуви. Это обувь для активного отдыха, может быть, даже для экстремального отдыха, а также обувь, которая очень хорошо подойдет и для города, для городской жизни. Обувь, которая хорошо защищена. Эта обувь имеет уникальную подошву, которая создана специальным литьевым способом. Она сгибается, она имеет прекрасный протектор. И создана она без гвоздей, без клея, специальным литьевым способом.

Например, в этой модели мы видим глухие клапаны, которые защищают обувь от попадания влаги, от грязи. Прекрасное антивандальное покрытие, которое защищает эту обувь от механических повреждений. Очень удобная, классная подошва. В этой модели мы видим особый гидрофобный нубук, то есть она абсолютно защищена от влаги, можно не бояться выйти и промокнуть.

Также есть коллекция ботинок для любителей стилей милитари и гранж, на тракторной подошве с замечательной прострочкой. И некоторые пары совершенно невесомые. Вот, например, эта модель. Кажется, что она такая громоздкая, тяжелая. На самом деле она очень легкая и удобная.

К примеру, мне понравились эти ботинки, которые подойдут к моему образу городскому, как раз осеннему. И я думаю, что эта тракторная подложка прекрасно защитит меня от непогоды осенью.

Во время гастролей мы проводим очень много времени в дороге, в поездках, поэтому самое главное – это комфортная, удобная обувь. Поэтому я обращаю внимание на кроссовки и, конечно, кеды. Во многих моделях «Марко» я заметил очень удобную глубокую шнуровку, что дает возможность подогнать обувь под себя.

Также я обратил внимание на эту модель. В новинке «Марко» есть такая удобная внутренняя молния, которая позволяет легко снять и одеть обувь.

Я всегда обращаю внимание на детали, для себя выбрал такую интересную модель, которая имеет клетчатую подкладку, внутреннюю молнию, комбинированную кожу гладкую и нубук, фактурную интересную подошву. Я думаю, эта модель отлично впишется в мой гардероб.

Конечно же, в гардеробе каждого мужчины должны быть классические мужские ботинки. Очень удобная и комфортная обувь, стильная, с внутренней молнией. Также в новой коллекции вся обувь хорошо утеплена байкой, которая защищает нас от первых холодов.

Конечно же, надо обратить внимание на обувь в стиле кэжуал. В отличие от классических мужских ботинок, эта обувь имеет различные элементы шнуровки, молнии, разные металлические кольца и, конечно же, более смелые цвета. Такой яркий рыжий подойдет нашей золотой осени, прекрасно будет сочетаться с нашей листвой. Надо сказать, что это обувь на утолщенной, удобной подошве, которая защитит от слякоти, от луж, от грязи, так что будете прекрасно себя чувствовать, комфортно и удобно.