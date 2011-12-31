Опрос. Зрители телеканала СТВ поздравили минчан с Новым годом

В новогоднюю ночь самые популярные маршруты общественного транспорта Минска будут работать до 5.30, метро – до 3.00

Новости Беларуси, Минск. Можно успеть посетить все центральные площадки гуляний: елку у Национальной библиотеки, у Дворца спорта и на Октябрьской площади.