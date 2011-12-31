Опрос. Зрители телеканала СТВ поздравили минчан с Новым годом

Новости Беларуси, Минск. Гостиницу в шесть этажей возвели в преддверии Чемпионата мира 2014 года.
Новости Беларуси, Минск. 31 декабря и 7 января большинство универмагов обслуживать покупателей будут до десяти вечера.
Новости Беларуси, Минск. Можно успеть посетить все центральные площадки гуляний: елку у Национальной библиотеки, у Дворца спорта и на Октябрьской площади.
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