Прямой эфир

Опрос. Зрители телеканала СТВ поздравили минчан с Новым годом

31 декабря 2011 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Время, когда исполняются мечты и возможность загадать желания.Вместо опроса наши зрители получили возможность поздравить всех минчан с Новым годом.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
31 декабря 2011 11:51

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

31 декабря 2011 11:40

В праздничные дни минские магазины будут работать дольше обычного. 7 и 8 января будут работать рынки

31 декабря 2011 11:36

В новогоднюю ночь самые популярные маршруты общественного транспорта Минска будут работать до 5.30, метро – до 3.00