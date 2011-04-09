Опрос. Какой вклад в благоустройство минчане готовы внести на субботнике?

Через второй выход по тоннелю пассажиры смогут попасть на платформу станции Минск-Северный.
С вопросом «Когда же пассажирам не придётся коротать часы на остановочных пунктах этих микрорайонов?» минчане обратились на нашу горячую линию.
Здесь 8 залов для судебных заседаний. Они отвечают всем международным требованиям по проведению гражданских и уголовных процессов.
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