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Опрос. Какой вклад в благоустройство минчане готовы внести на субботнике?

09 апреля 2011 12:34
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Опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты интересовались у минчан, пойдут ли они на субботник и какой вклад в благоустройство готовы внести?
# общество # Опрос минчан

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