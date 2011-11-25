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Опрос. Какие планы у минчан на этот уик-энд

25 ноября 2011 18:03
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали о планах минчан на этот уик-энд.
# общество # Опрос минчан

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