Опрос. Какие планы у минчан на этот уик-энд

Новости Беларуси, Минск. У остальных еще есть возможность проверить, что избавляться от ненужных вещей не только приятно, но и полезно.
Новости Беларуси, Минск. Главные столичные проспекты украсят разноцветные сияющие растяжки. Гирлянды гармонично впишутся в общий ансамбль и дополнят традиционные ели.
Новости Беларуси, Минск. Второго декабря состоится заседание суда Партизанского района Минска по делу Валентина Стефановича.
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