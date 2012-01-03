Опрос. Как минчане встретили Новый год

Новости Беларуси, Минск. Уже в феврале первым для замены оборудования закроют кинотеатр «Октябрь». Вслед за ним современными технологиями оснастят два зала «Беларуси» и по одному в Доме кино, «Авроре» и «Мире».
Новости Беларуси, Минск. Игорь Карпенко поздравил постояльцев учреждения с праздниками, рассказал о перспективах развития города и ответил на интересующие вопросы.
Новости Беларуси. От потепления страдают также кабаны, косули и олени.
21 сентября 2026 20:26
21 сентября 2026 20:05
21 сентября 2026 17:45
21 сентября 2026 17:38
21 сентября 2026 17:33
21 сентября 2026 17:28
21 сентября 2026 17:27
21 сентября 2026 17:26