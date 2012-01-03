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Опрос. Как минчане встретили Новый год

03 января 2012 18:11
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В опросе корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали, как минчане встретили Новый, 2012, год.
# общество # Опрос минчан

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