Опрос. Как минчане встретили Новый год

В 2012 году часть кинотеатров Минска перейдет на цифровое вещание

Новости Беларуси, Минск. Уже в феврале первым для замены оборудования закроют кинотеатр «Октябрь». Вслед за ним современными технологиями оснастят два зала «Беларуси» и по одному в Доме кино, «Авроре» и «Мире».