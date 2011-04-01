Опрос: как минчане предлагают бороться с автохламом во дворах?

Кратковременные осадки синоптики обещают нам на протяжении всей предстоящей недели, в том числе и сегодня.
Он будет действовать до конца мая. Такая мера необходима для создания нормальных условий для нереста и сохранения рыбных ресурсов страны.
Месячник благоустройства городских территорий стартует сегодня в Минске.
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