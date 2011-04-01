Прямой эфир

Опрос: как минчане предлагают бороться с автохламом во дворах?

01 апреля 2011 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты передачи интересовались, как бороться с брошенными во дворах старыми автомобилями.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
01 апреля 2011 06:33

Начало апреля в Беларуси будет теплым, но дождливым

01 апреля 2011 06:31

С 1 апреля в Беларуси вводится сезонный запрет на лов рыбы

01 апреля 2011 06:20

Первый субботник в Минске пройдет уже 2 апреля