Ольга Чуприс: любую продукцию делают люди, и они нацелены на результат. На таких людях стоит страна

Новости Беларуси. В стороне от импортозамещения не остаются и предприятия легкой промышленности. Большинство из них входит в состав концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь 30-летия его создания лучших работников отрасли наградили в Минске.
Товары, производимые ими, поставляются в более чем 50 стран, что говорит о наличии стабильного спроса на белорусскую продукцию. Ее хорошо знают и любят за высокое качество и широкий ассортимент. Трикотаж, белье, льняные и кожаные изделия давно стали брендом Беларуси.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это сотрудники, работники, которые производят продукцию, востребованную в стране и мире. Эта продукция конкурентоспособна, уважаема. Любой товар, любую продукцию делают люди, и эти люди нацелены на результат, на успех. На таких людях стоит страна, к таким людям тянутся другие люди. Именно они являются локомотивом нашего успеха.
«Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» рассказала о сотрудничестве с этими площадками.