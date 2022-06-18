Ольга Чуприс: любую продукцию делают люди, и они нацелены на результат. На таких людях стоит страна

Новости Беларуси. В стороне от импортозамещения не остаются и предприятия легкой промышленности. Большинство из них входит в состав концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь 30-летия его создания лучших работников отрасли наградили в Минске.

Товары, производимые ими, поставляются в более чем 50 стран, что говорит о наличии стабильного спроса на белорусскую продукцию. Ее хорошо знают и любят за высокое качество и широкий ассортимент. Трикотаж, белье, льняные и кожаные изделия давно стали брендом Беларуси.