Около половины населения Беларуси получает оперативную информацию именно из интернет-ресурсов

Новости Беларуси. Как донести информацию до людей и установить обратную связь между властью и населением? Решение этой задачи искали идеологи на встрече в Гродно. Итог – активнее использовать Интернет, в частности, социальные сети.

Сейчас около половины населения республики получает оперативную информацию именно из интернет-ресурсов, а в молодежной среде этот процент еще выше.

При этом немаловажную роль играет и реальное общение, в том числе в коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Общественные организации – это коммуникатор, это инструмент для организации общения граждан и власти. То, что сегодня общественные организации, политические партии выступают эффективным коммуникатором в деятельности государства и, в частности, идеологической вертикали, может свидетельствовать то, что у нас сегодня мир, порядок и конструктивное взаимодействие.