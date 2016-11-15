Около 50 человек пострадали из-за гололеда за последние дни в Минске

Новости Беларуси. На смену снегу и морозу в Беларусь идут туманы и дожди. Зима ослабила свои позиции и в страну вновь возвращается осенняя погода. Тем не менее утром будет слабый гололед, на дорогах сохраниться гололедица.

Скользкие тротуары уже стали причиной роста количества травм. За последние дни только в Минске за медицинской помощью обратилось около 50 человек. Среди них есть и дети. Некоторые пострадавшие госпитализированы.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты советуют ходить по дорогам, обработанным специальной смесью, носить подходящую обувь с протектором и передвигаться медленно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.