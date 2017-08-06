Около 400 фур скопились в очереди на белорусско-литовской границу

Новости Беларуси. Транспортный коллапс на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На въезде в Литву в очереди стоят около 400 фур. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

Причем больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска «Каменный Лог» – 190 машин. В «Беняконях» в очереди еще 72. Чуть меньше – в «Котловке» и «Привалке». На границе с Латвией самая большая очередь скопилась в пункте пропуска – «Урбаны». На въезде в Польшу и Украину очередей нет.